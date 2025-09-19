School Assembly News Headlines for 20 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 20 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 20 September 2025: 20 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 20 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

मशहूर गायक जुबीन गर्ग का निधन, स्कूवा डाइविंग के दौरान हादसे में गई जान.

साकेत कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में समीर मोदी की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ाई.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में बातचीत चल रही है: MEA प्रवक्ता.

आतंक, पाकिस्तान सरकार और सेना की साठगांठ, पूरी दुनिया इससे परिचित: MEA

फिरोज नाडियाडवाला ने बाबूराव के किरदार को लेकर Netflix को लीगल नोटिस भेजा

सेना में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी: सीडीएस अनिल चौहान.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

प्रधानमंत्री मोदी से ग्रीस PM ने फोन पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की.

गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने लगाया वीटो, बंधक रिहाई से जुड़ा था मसौदा

'मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब...', रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बोले ट्रंप.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

विश्व जूनियर रैंकिंग : हिमांशी टोकस शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय जूडोका बनीं.

हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी की शुरुआत, 190 खिलाड़ी ले रहे भाग.

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम पांच मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.