School Assembly News Headlines for 19 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 19 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines for 19 September 2025: 19 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 19 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे.

भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल.

सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83014 पर, निफ्टी 93 अंक बढ़कर 25424 पर बंद हुआ.

छत्तीसगढ़: नारायणपुर में 12 नक्सली सरेंडर, ITBP और पुलिस की बड़ी सफलता.

उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, डीएम बोले- लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें.

जीएसटी रेट कट के बीच भारत पर तेजी से बढ़ रहा विश्व का भरोसा: अश्विनी वैष्णव.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से की बात, कहा- भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध

'लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को अफगान क्षेत्र का उपयोग न करने दें', अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत की अपील.

बांग्लादेश: शेख हसीना और उनके परिवार का वोटर कार्ड ब्लॉक, अगले चुनाव में वोटिंग पर रोक.

डोनाल्ड ट्रंप ने 'एंटीफा' को 'प्रमुख आतंकवादी संगठन' घोषित किया, चार्ली किर्क की हत्या के बाद फैसला.

2040 तक AI ग्लोबल ट्रेड को 40 फीसदी तक बढ़ा देगा: डब्ल्यूटीओ.

भारत के पड़ोस में बड़ी हलचल: BLA बनेगा ग्लोबल टेररिस्ट? पाकिस्तान और चीन ने UN में पेश किया प्रस्ताव.

भारत ने नहीं मानी अमेरिकी मध्यस्थता, पाकिस्तान ने खुद खोल दी ट्रंप के दावे की पोल.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

World Athletics Championships Final: सचिन यादव भी मेडल की रेस से बाहर हुए.

WAC 2025 फाइनल: नीरज चोपड़ा गेम से हुए बाहर.

पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम वर्ल्ड एथेलिटिक्स चैंपियनशिप से बाहर.

एशिया कप : भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाक कप्तान की टीम से अपील, 'मिडिल ओवर्स पर दें ध्यान'

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.