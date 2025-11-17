School Assembly News Headlines for 18 November: स्कूल असेंबली के लिए 18 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 18 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 18 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 18 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

डिजिटल अरेस्ट, Digital Arrest Scam, Digital Arrest , Bengaluru, बेंगलुरु

RJD विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव.

'भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध', शेख हसीना मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा.

दिल्ली ब्लास्ट केस: फरीदाबाद में किराए पर रह रहे 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ.

बेंगलुरु: साइबर अपराधियों ने महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ठगे 32 करोड़ रुपये.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

सऊदी अरब में बस-तेल टैंकर की भीषण टक्कर, 42 भारतीय उमरा यात्रियों की मौत.

ICT ने बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को सुनाई फांसी की सजा.

'सजा-ए-मौत की दोषी शेख हसीना को वापस भेजें', बांग्लादेश की भारत से की मांग.

शेख हसीना को मौत की सजा पर यूनुस सरकार का बयान- फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं.

शेख हसीना ने आईटीसी के फैसले पर उठाए सवाल, बोलीं-यूनुस सरकार अवामी लीग को करना चाहती है निष्प्रभावी.

एयर इंडिया फरवरी 2026 से चीन के शंघाई के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर शुरू करेगी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

Deaflympics 2025: महिलाओं ने दिखाया डेफलिंपिक्स में दम, अनुया प्रसाद ने गोल्ड और प्रांजलि धूमल ने जीता सिल्वर.

बतौर हेड कोच राजस्थान रॉयल्स में कुमार संगकारा की वापसी.

गौतम गंभीर को सौरव गांगुली की सलाह, टेस्ट में बुमराह, सिराज के साथ शमी को दें मौका.

फुटबॉल: पुर्तगाल ने अगले विश्व कप में जगह पक्की की, रोनाल्डो खेल सकते हैं छठा विश्व कप.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.