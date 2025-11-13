School Assembly News Headlines for 14 November: स्कूल असेंबली के लिए 14 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 14 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 14 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 14 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

दिल्ली ब्लास्ट केस: NIA ने नूह के पिनांगवान गांव में उर्वरक दुकान मालिक को पकड़ा.

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एटीएस ने जम्मू के डॉक्टर को कानपुर से हिरासत में लिया.

दिल्ली धमाके में मौत का आंकड़ा 13 पहुंचा, कई घायलों की हालत अब भी गंभीर.

सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू.

SC ने कर्नाटक में कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका खारिज की.

दिल्ली ब्लास्ट: अलफलाह यूनिवर्सिटी पर एनएएसी का कारण बताओ नोटिस, ईडी भी करेगी जांच.

हरियाणा : बढ़ते प्रदूषण के कारण कक्षा 5 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल से पढ़ाई.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पाकिस्तान: बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, स्कूल बंद और यातायात पर भी प्रतिबंध.

फिलीपींस ने टीबी के खिलाफ लड़ाई तेज की, 2026 तक 12 मिलियन स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा.

खत्म हुआ अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन, ट्रंप ने बिल पर किया हस्ताक्षर.

भारत और कंबोडिया के बीच शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिगो ने किया ऐलान.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

आईपीएल 2026: शेन वॉटसन को केकेआर ने सहायक कोच नियुक्त किया.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व चैंपियन खिलाड़ियों स्नेह राणा, रेणुका ठाकुर और प्रतीका रावल से मुलाकात की.

डेफलिंपिक्स 2025: जेरलिन जयराचगन टोक्यो में भारत की ध्वजवाहक होंगी.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.