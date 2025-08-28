School Assembly News Headlines for 29 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 29 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 29 August 2025: स्कूल असेंबली में 29 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 29 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

जम्मू-कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम.

जम्मू संभाग में लगातार भारी वर्षा के कारण सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद रहेंगे.

PM मोदी 13 सितंबर को भैरबी-सैरांग नई रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

नेपाल के रास्ते मोतिहारी में घुसे 3 पाकिस्तानी संदिग्ध, 50 हजार का इनाम घोषित.

वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, भारी बारिश के बाद पानी में डूबे घाट.

मुंबई में गिरगांवचा राजा को चढ़ाया गया 800 किलो का विशाल मोदक, बना विश्व रिकॉर्ड.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 31 अगस्त को होगी मुलाकात.

ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी लौटे, यूएनएचसीआर ने जताई चिंता.

ढाका में बीएसएफ-बीजीबी वार्ता संपन्न, सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प.

मेक्सिको ने अमेरिका को डाक और पार्सल डिलीवरी रोकी, नए सीमा शुल्क नियम का असर.

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर जापान रवाना, वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टरफाइनल में पहुंचीं, वर्ल्ड नंबर-2 वांग झी को हराया.

कॉमनवेल्थ गेम्स की दावेदारी को कैबिनेट की मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया पीएम मोदी का आभार.

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप : आयरिश जोड़ी पर ध्रुव-तनिषा की जीत, भारत के अभियान की शानदार शुरुआत.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.