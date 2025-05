School Assembly News Headlines for 16 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 16 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत के लेटेस्ट अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 16 May 2025: अगर आप 16 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 16 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पाकिस्तान की दहशतगर्दी रुकेगी तभी बहाल होगा सिंधु जल संधि, विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक.

आतंकी अड्डों पर हमले से पहले PAK सेना को अलग रहने के लिए कहा था: एस जयशंकर.

JK: त्राल मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया- कश्मीर पुलिस.

J-K: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की.

PAK के परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए: राजनाथ सिंह.

GBA लागू, अब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका अस्तित्व खत्म: CM सिद्धारमैया.

मौसम विभाग ने राजस्थान में 15-17 मई तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

मैंने नहीं कराई भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.

भारत से उलझकर क्या मिला? बलूचिस्तान टू चटगांव एक बार फिर खंडित होने की कगार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश.

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत ने किया अमेरिकी प्रोडक्ट पर सभी टैरिफ हटाने का ऑफर.

VIDEO: ट्रंप ने एप्पल CEO टिम कुक को दी सलाह, 'इंडिया में मत बनाओ iPhone, वो खुद अपना देख लेंगे'

पाकिस्तान में किसी भी परमाणु संयंत्र से विकिरण रिसाव नहीं: IAEA

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

IPL 2025: 17 मई से फिर शुरू होगा आईपीएल, 3 जून को होगा फाइनल.

IPL 2025: गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए कुसल मेंडिस को किया शामिल, जोस बटलर की लेंगे जगह.

IPL 2025 के नियमों में बड़ा बदलाव, टीमों को अस्थायी रिप्लेसमेंट करने की अनुमति.

टेस्ट से रिटायर होने के बाद भी रोहित शर्मा, विराट कोहली को मिलेगा A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी में नहीं होगी कटौती; BCCI सचिव की पुष्टि.

ICC ने WTC फाइनल के लिए पुरस्कार राशि का किया खुलासा, विजेता टीम को मिलेंगे 30.82 करोड़ रुपए.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.