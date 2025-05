School Assembly News Headlines for 13 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 13 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत की ताजा जानकारी

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 13 May 2025: अगर आप 13 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 13 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

जम्मू और कश्मीर के गैर-सीमावर्ती जिलों में मंगलवार से सभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे.

आतंक को पनाह देने वाली सरकार हो या हैंडलर... फर्क नहीं करेंगे; पीएम मोदी का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश.

"हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, खत्म नहीं" PM मोदी बोले सेना को एक्शन लेने की खुली छूट.

PM मोदी बोले भारत 'परमाणु ब्लैकमेल' नहीं सहने वाला, अब बात होगी सिर्फ आतंक और POK पर.

हमने PAK की किराना हिल्स पर हमला नहीं किया- बोले एयर मार्शल एके भारती.

हमारे सभी एयरबेस ऑपरेशनल हैं, प्रेस ब्रीफिंग में बोले डीजी एयर ऑपरेशन.

हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन: DG एयर ऑपरेशन एके भारती

ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भी बड़ी भूमिका, प्रेस ब्रीफिंग में बोले DGMO.

ऑपरेशन सिंदूर: PAK की PL15 मिसाइल को मार गिराया, ब्रीफिंग में बोली सेना.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा: भारतीय पायलट को हिरासत में लेने की बात पूरी तरह झूठी.

मृत मान लिए गए अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को हमास रिहा करेगा: ट्रंप

अमेरिका: दवाओं की कीमतों में 59% की कटौती की जाएगी- राष्ट्रपति ट्रंप.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, वनडे खेलते रहेंगे.

विराट कोहली के रिटायरमेंट के ऐलान से फैंस हुए भावुक.

IPL के लिए नहीं लौटना चाहते भारत तो हम करेंगे सपोर्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को दिया समर्थन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.