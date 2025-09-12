VIDEO: मुंहनोचुआ, चोटी कटवा...और अब 'ड्रोन वाला चोर', यूपी के कई जिलों में फैली अफवाह, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

Photo- @prakshydv04/X

UP Drone Thief Rumour: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों 'ड्रोन से चोरी' की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है. 'मुंहनोचुआ' और 'चोटी कटवा' जैसी पुरानी अफवाहों की तरह, ग्रामीण इलाकों में ड्रोन और नकाबपोश चोरों की खबरें तेजी से फैल रही हैं. हालात ये हैं कि लोग रात भर अपने घरों के बाहर लाठी-डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं. बच्चों और महिलाओं के साथ पुरुष भी बस्तियों और खेतों की रखवाली के लिए जाग रहे हैं. जौनपुर, प्रतापगढ़, गोंडा और हमीरपुर जैसे जिलों के ग्रामीणों ने दावा किया कि देर रात उन्हें ड्रोन दिखाई देते हैं और कुछ संदिग्ध काले कपड़ों में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं.

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला.

फतनपुर के वीरापुर में दिखा ड्रोन!

हमीरपुर के कई इलाकों में ड्रोन की दहशत

#हमीरपुर - जनपद के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से दर्ज की जा रही ड्रोन की एक्टिविटी के बाद लोगों में फैली दहशत जनपद मुख्यालय के कई मोहल्लो में पिछली 2 - 3 रातो से देखे जा रहे हैँ ड्रोन ड्रोन देखे जाने के बाद स्थानीय लोगो ने संदिग्ध व्यक्तियों को भी देर रात देखे जाने का किया दावा… pic.twitter.com/Xjrcoj7K1m — NATION NOW समाचार (@nnstvlive) September 12, 2025

जौनपुर के बेलवार गांव में भी दिखा ड्रोन!

अफवाह की जांच में जुटी पुलिस

हमीरपुर की एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा और गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने साफ कहा है कि अभी तक किसी भी जगह से ड्रोन या ऐसे किसी उपकरण का कोई सबूत नहीं मिला है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि हर शिकायत की जांच की जा रही है और गांव-गांव जाकर लोगों से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

जौनपुर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में ड्रोन और चोरी की अफवाहों के बीच पुलिस लगातार गश्त और चेकिंग कर रही है. टीम ने ग्रामीणों को अफवाहों से बचने और सचेत रहने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

झूठी खबरें फैलाने पर होगी कार्रवाई

फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और अफवाहों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.