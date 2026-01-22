BHIM App: भीम ऐप पर बढ़ा लोगों का भरोसा, मासिक लेनदेन में 2025 में हुई 300 प्रतिशत की वृद्धि

UPI Circle Full Delegation

BHIM App: सरकारी पेमेंट ऐप भीम पर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है और इस ऐप पर होने वाले मासिक लेनदेन में 2025 में 300 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखने को मिली है. एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि भीम ऐप पर मासिक लेनदेन की संख्या दिसंबर 2025 में बढ़कर 165.1 मिलियन हो गई है, जो कि जनवरी 2025 में 38.97 मिलियन थी. 2025 में भीम ऐप पर मासिक आधार पर लेनदेन में औसत 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल है.

लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ लेनदेन के मूल्य में भी भारी उछाल आया। दिसंबर 2025 में लेनदेन का मूल्य 20,854 करोड़ रुपए से अधिक हो गया. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, लेनदेन की संख्या में लगभग 390 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन के मूल्य में 120 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. यह भी पढ़े: Free Government Apps: 15 फ्री सरकारी ऐप्स, जो बना सकते हैं आपकी जिंदगी को आसान; क्या आप जानते हैं इनके नाम?

इससे पता चलता है कि उपयोगकर्ता भीम का उपयोग न केवल छोटे दैनिक भुगतानों के लिए बल्कि उच्च मूल्य के लेनदेनों के लिए भी तेजी से कर रहे हैं.

2025 में भीम पेमेंट्स ऐप के लिए दिल्ली प्रमुख बाजारों में से एक बनकर उभरा। राष्ट्रीय राजधानी में यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटी राशि के जरिए बार-बार होने वाले लेनदेनों के कारण हुई. कुल लेनदेनों में पीयर-टू-पीयर भुगतानों का हिस्सा 28 प्रतिशत था, इसके बाद किराने की खरीदारी का हिस्सा 18 प्रतिशत रहा.

फास्ट फूड आउटलेट्स का योगदान 7 प्रतिशत, भोजनालयों का 6 प्रतिशत, दूरसंचार सेवाओं का 4 प्रतिशत, सर्विस स्टेशनों का 3 प्रतिशत और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का योगदान 2 प्रतिशत रहा. भीम ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने की वजह ऐप का सरल इंटरफेस और एपीसीआई की ओर से यूजर्स को कैशबैक देना है।

इस प्रदर्शन पर एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड की प्रबंध निदेशक और सीईओ ललिता नटराज ने कहा कि भीम पेमेंट्स ऐप को कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षित, सुविधाजनक और सभी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.