Free Government Apps: 15 फ्री सरकारी ऐप्स, जो बना सकते हैं आपकी जिंदगी को आसान; क्या आप जानते हैं इनके नाम?

15 Free Government Apps: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना, लंबी कतारों में खड़ा होना या ढेर सारे कागजी काम निपटाना किसी को पसंद नहीं है. ऐसे में सरकार ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जो बिल्कुल मुफ्त हैं और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को बेहद आसान बनाते हैं. इनसे आप घर बैठे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा और आपातकालीन सेवाओं से लेकर हर काम निपटा सकते हैं.

1. उमंग ऐप (Unified Mobile Application for New-age Governance)

UMANG ऐप को एक "वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म" कहा जाता है क्योंकि यह आपको 1,500 से ज्यादा सरकारी सेवाओं की सुविधा देता है. चाहे आपको बिजली बिल चेक करना हो, गैस बुक करनी हो, पेंशन स्टेटस देखना हो या PF क्लेम फाइल करना हो, सबकुछ एक ही जगह उपलब्ध है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केंद्रीय और राज्य दोनों तरह की सेवाओं का एकीकरण है. यानी अलग-अलग विभागों की वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ UMANG ऐप खोलें और काम तुरंत पूरा करें.

2. डिजिटल लॉकर (DigiLocker)

डिजीलॉकर ऐप भारत सरकार का डिजिटल दस्तावेज़ रखने का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है. इसमें आप अपने आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक सर्टिफिकेट और वाहन पंजीकरण जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं. अब आपको हर जगह फाइलों का ढेर उठाने की जरूरत नहीं. यह ऐप आपको "पेपरलेस गवर्नेंस" की ओर ले जाता है. यहां अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स सरकार द्वारा वैध माने जाते हैं और इन्हें पहचान प्रमाण के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है.

3. एआईएस ऐप-करदाताओं के लिए (AIS App for Taxpayers)

AIS (Annual Information Statement) ऐप इनकम टैक्स विभाग का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है. इस ऐप के जरिए आप अपनी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक ब्याज, शेयर लेन-देन, TDS कटौती, और अन्य टैक्स डिटेल्स एक ही जगह देख सकते हैं. इसके अलावा, अगर किसी जानकारी में गड़बड़ी लगती है तो आप उसी ऐप से तुरंत फीडबैक भी दे सकते हैं. इससे टैक्स रिटर्न भरना और भी आसान हो जाता है और पारदर्शिता बनी रहती है. खास बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और आपकी निजी जानकारी गोपनीय रहती है.

4. रेलवन ऐप (RailOne App)

RailOne ऐप रेलवे यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं. इसमें आप ट्रेन टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस चेक करने के साथ-साथ लाइव ट्रेन स्टेटस भी देख सकते हैं. यह ऐप IRCTC से भी सिंक्ड है, जिससे यूजर्स को टिकट कन्फर्मेशन और कैंसलेशन की सुविधा भी तुरंत मिलती है. इसके अलावा ट्रेन का टाइमटेबल और प्लेटफॉर्म की जानकारी भी यहां उपलब्ध है.

5. डिजीयात्रा ऐप (DigiYatra App)

एयरपोर्ट पर लंबी चेक-इन लाइनों से बचना चाहते हैं तो DigiYatra ऐप आपके लिए ही है. यह ऐप फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके जरिए यात्री बिना टिकट और ID दिखाए सीधे सिक्योरिटी चेक तक पहुंच सकते हैं. दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है. इसमें यात्री का चेहरा ही उसकी पहचान बन जाता है और समय की काफी बचत होती है. आने वाले समय में इसे सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू किया जाएगा.

6. दीक्षा ऐप (DIKSHA App)

DIKSHA ऐप खासकर स्कूल छात्रों और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है. इसमें अलग-अलग कक्षाओं और विषयों के अनुसार पढ़ाई का कंटेंट मिलता है. शिक्षक यहां से टीचिंग मटेरियल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एक्सेस कर सकते हैं. इस ऐप का मकसद शिक्षा को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है. यह ऐप छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का बेहतरीन विकल्प देता है.

7. भीम यूपीआई (BHIM UPI)

BHIM (Bharat Interface for Money) सरकार का आधिकारिक UPI ऐप है. यह ऐप आपको बैंक-टू-बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा देता है. इसकी खासियत यह है कि यह बेहद आसान, सुरक्षित और तेज है. चाहे आप दुकान पर पेमेंट कर रहे हों या दोस्तों को पैसे भेज रहे हों, सबकुछ सेकंडों में हो जाता है. डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में BHIM की अहम भूमिका रही है.

8. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct)

अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो RBI Retail Direct ऐप आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यह ऐप आपको सीधे सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा देता है, वह भी बिना किसी ब्रोकर के. इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और ट्रांजैक्शन पूरी तरह पारदर्शी होते हैं. इसके जरिए छोटे निवेशक भी सरकार की उधारी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं. RBI का यह कदम लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण देने की दिशा में काफी बड़ा कदम माना जा रहा है.

9. पोस्टइन्फो ऐप (Postinfo App)

Postinfo भारतीय डाक विभाग का आधिकारिक मोबाइल ऐप है. इसकी मदद से आप आसानी से स्पीड पोस्ट ट्रैक कर सकते हैं, पोस्टल चार्जेज की जानकारी पा सकते हैं और नजदीकी पोस्ट ऑफिस भी खोज सकते हैं. यह ऐप खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद उपयोगी है जहां पोस्ट ऑफिस ही बैंकिंग और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं देते हैं. अब बिना चक्कर लगाए ही आप सभी डाक सेवाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर पा सकते हैं.

10. स्वयं ऐप (SWAYAM App)

SWAYAM एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने छात्रों और पेशेवरों के लिए शुरू किया है. इसमें IIT, IIM और अन्य टॉप संस्थानों के कोर्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं. यहां आपको स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट तक के कोर्स मिल जाएंगे. कोर्स पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है. यह ऐप उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना चाहते हैं.

11. 112 इंडिया (112 India)

यह ऐप देश का एकीकृत इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है. किसी भी संकट की स्थिति में 112 India ऐप से आप तुरंत पुलिस, फायर और एंबुलेंस सेवाओं को अलर्ट कर सकते हैं. इसमें लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा भी है जिससे मदद पहुंचाना आसान हो जाता है. खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह ऐप बेहद उपयोगी है क्योंकि इसमें एक बटन दबाते ही SOS मैसेज भेजने की सुविधा है.

12. नेक्स्टजेन एमपरिवहन (NextGen mParivahan)

mParivahan ऐप आपके गाड़ी और ड्राइविंग से जुड़ी लगभग हर सुविधा को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है. इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं. साथ ही आप ई-चालान की जानकारी देख सकते हैं और गाड़ी के मालिक की डिटेल भी पता कर सकते हैं. अब ट्रैफिक पुलिस को डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए फाइलें ढोने की जरूरत नहीं, बस mParivahan दिखाएं.

13. जन औषधि सुगमता (Jan Aushadhi Sugam)

इस ऐप की मदद से आप नजदीकी जन औषधि केंद्र खोज सकते हैं और सस्ती जेनेरिक दवाओं की जानकारी पा सकते हैं. भारत सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सबके लिए उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जाता है. अब मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाओं के बजाय जेनेरिक दवाएं आसानी से मिल जाती हैं.

14. एमआधार (mAadhaar)

UIDAI का यह आधिकारिक ऐप आधार कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं को आपके मोबाइल में ले आता है. इसमें आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और e-KYC जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह ऐप बेहद जरूरी है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप आधार को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है.

15. आरोग्य सेतु (Aarogya Setu)

कोविड महामारी के समय यह ऐप हर किसी के मोबाइल में होना जरूरी था. आज भी यह ऐप स्वास्थ्य संबंधी अलर्ट और सेवाएं प्रदान करता है. इसमें आपको नजदीकी हेल्थ सेंटर्स की जानकारी मिलती है और आपके स्वास्थ्य की स्थिति को ट्रैक करने के फीचर्स हैं. सरकार इसे हेल्थकेयर सेवाओं का डिजिटल हब बनाने की दिशा में और आगे बढ़ा रही है.

इन 15 सरकारी ऐप्स की मदद से आप न केवल सरकारी सेवाओं का फायदा तेजी से उठा सकते हैं, बल्कि कागजों के ढेर और लंबी लाइनों से भी छुटकारा पा सकते हैं. अब सचमुच "डिजिटल इंडिया" आपकी जेब में है.