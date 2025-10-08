Rourkela Shocker: रात में 9 बजे घर लौट रही थी विवाहित महिला, युवक ने रास्ते में रोका और सूनसान जगह ले जाकर किया रेप; आरोपी गिरफ्तार

Rourkela Rape Case (Photo Credits Pixabay)

Rourkela Rape Case: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले (Sundargarh Rape Case) से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां राउरकेला में विवाहित महिला से रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस (Odisa Police) के अनुसार, 28 वर्षीय पीड़िता ने मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि वह सोमवार रात करीब 9 बजे घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसे रोक लिया. वह उसे रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान इलाके में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया.

महिला ने अपने पति को बताई आपबीती

घटना के बाद, महिला ने अपने पति को इसकी सूचना दी और दोनों पुलिस (Rourkela Police) के पास पहुंचे. शिकायत के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई. उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया.

आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारी आर.आर. पात्रा (Police Officer R.R. Patra) ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने पीड़िता को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाँच जारी है।