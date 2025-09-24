अंतिम अलविदा... सांसद चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने दी आत्महत्या की धमकी

MP Chandrashekhar | PTI

मध्य प्रदेश के इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी (Rohini Ghavari) ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद (MP Chandrashekhar) पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लगातार कई पोस्ट कर सुसाइड की धमकी दी. उन्होंने लिखा, “आप सब को मेरा अंतिम अलविदा, आज ही तेरे नाम का जहर खाऊंगी. तूने मुझे खत्म कर दिया.” इसके साथ ही उन्होंने पीएम कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि “मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना. किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे हैं.”

बीजेपी पर लगाया चंद्रशेखर को बचाने का आरोप

रोहिणी ने अपने पोस्ट में BJP पर भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर को बचाने के लिए उसे समर्थन दिया जा रहा है. उनके अनुसार, उनकी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे वे खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रही हैं.

रोहिणी घावरी का पोस्ट

पुरानी शिकायतें और लगाए गए आरोप

रोहिणी ने इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई थी. उनका दावा है कि, चंद्रशेखर ने उनसे शादी का वादा करके तीन साल तक रिश्ता रखा और बाद में धोखा दिया. उन्होंने धमकी दी कि अगर रिश्ता तोड़ा गया तो वे उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे. रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादीशुदा स्थिति उनसे छुपाई थी. चुनाव जीतने के बाद उनका व्यवहार बदल गया और उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी.

भावनात्मक शोषण का दावा

रोहिणी ने अपने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मुझे रात में 3-3 बजे रो-रोकर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था. अगर छोड़ती तो मरने की धमकी देता था. उस दिन मर जाता तो अच्छा होता.” उनका आरोप है कि लगातार मानसिक दबाव और धमकियों ने उन्हें तोड़ दिया.

कौन हैं रोहिणी घावरी?

डॉ. रोहिणी घावरी वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि न सिर्फ उनकी भावनाओं से खेला गया, बल्कि अब उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दी गई है.