Bihar: खेसारी लाल यादव के पिता की काट ली जेब, 5 हजार रूपए चोरों ने उड़ाएं, छपरा जिले में अखिलेश यादव की सभा में हुई घटना: VIDEO

Chhapra News: बिहार (Bihar) के छपरा (Chhapra) जिले में आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) की प्रचार सभा में अखिलेश यादव पहुंचे थे. खेसारी के पिता भी इस सभा में शामिल हुए थे. लेकिन उनके पिता के साथ ऐसा कुछ हुआ, जो काफी शर्मनाक है.दरअसल इस रैली में आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के पिता, मंगरू यादव की जेब कट गई. यह घटना 2 नवंबर को रेविलगंज में हुई, जहां अखिलेश यादव खेसारी लाल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे.
उनके साथ जो हुआ, उस जानकारी खुद खेसारी के पिता ने दी. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @raftaar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
खेसारी के पिता की बदमाशों ने काटी जेब
छपरा रैली में खेसारी लाल यादव के पिता की जेब कटी! Bihar Election 2025
भीड़भाड़ में हुई चोरी की वारदात
रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी और मंच के आसपास लोगों का तांता लगा हुआ था.बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) करीब दो घंटे की देरी से पहुंचे और भाषण देने के बाद लौट गए.इसी दौरान, मंगरू यादव की जेब से किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर 5,000 रुपये निकाल लिए.
गाड़ी में बातचीत का वीडियो हुआ वायरल
रैली खत्म होने के बाद जब मंगरू यादव घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने गाड़ी में बैठे कुछ लोगों से बातचीत की. यह बातचीत किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और वीडियो (Video) तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.बताया जा रहा है की सभा में और भी लोगों की जेब कटी है.