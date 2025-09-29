आतंकवाद की पनाहगाह पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते संबंध सामान्य: प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 29 सितंबर : एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने न केवल पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल (Praveen Khandelwal) ने टीम इंडिया के इस फैसले को राष्ट्र धर्म बताया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह बन गया है और ऐसी स्थिति में उसके साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते.

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम ने राष्ट्र धर्म का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. एक पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. टीम इंडिया के इस फैसले से संदेश स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह बना हुआ है. जब तक पाकिस्तान या उसके लोग आतंकवाद समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारत के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं हो सकते. हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे को बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे विश्व के सामने रखा है."

कांग्रेस की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई नहीं देने पर भी भाजपा सांसद ने सवाल उठाए. खंडेलवाल ने कहा, "हमें कांग्रेस की मानसिकता को समझना होगा. कांग्रेस जिस एजेंडे पर चल रही है, वह एजेंडा देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर रहा है. कांग्रेस से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतनी प्रगति कर रहा है. आज भारत विश्व में एक महाशक्ति बना है और महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है. इसलिए कांग्रेस के लोग हमेशा उन ताकतों और तत्वों को आश्रय देते हैं, जो तत्व देश के विरोध में होते हैं."

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयान पर खंडेलवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "मुद्दा यह है कि हमारी टीम ने कैसा प्रदर्शन किया और जीतने के बाद उनका बर्ताव कैसा था? टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और जीतने के बाद ट्रॉफी न लेकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि हम खेल जरूर खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रति हमारे देश की जनता का आक्रोश किसी भी मायने में कम नहीं है."

अमित शाह के 'नक्सल मुक्त भारत' वाले बयान का भाजपा सांसद ने समर्थन किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने संकल्प लिया है कि नक्सलवाद का सफाया करना है. आज देश के बहुत बड़े हिस्से को नक्सलवाद से मुक्त कराया गया है. जो भी नक्सलवाद बचा है, उसको लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है. हम सब जानते हैं कि अमित शाह अपने शब्दों के बहुत पक्के हैं और नक्सलवाद भारत से खत्म होकर रहेगा."

राहुल गांधी द्वारा लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक का समर्थन करने पर भाजपा सांसद ने कहा, "राहुल गांधी अस्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति हैं. कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में देश से धीरे-धीरे साफ हो रही है. राहुल को इस बात की चिंता है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उसमें नेगेटिव नैरेटिव कैसे बनाया जाए और यही काम राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कर रहे हैं."

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार को सात नई ट्रेनों की सौगात मिलने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर प्रगति का नया इतिहास लिखा गया है. बिहार में एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य कराए हैं. वहां कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग पर बहुत ध्यान दिया गया है. रेल मंत्री की घोषणाएं बड़ा वरदान साबित होंगी."

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली भाजपा को नया कार्यालय मिलने पर सवाल उठाए. भाजपा सांसद ने आप पर पलटवार करते हुए कहा, "आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में नकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया है. दिल्ली भाजपा का अपना एक कार्यालय बना है और यह हम सबके लिए खुशी की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इससे एक बड़ा मैसेज सभी कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा."