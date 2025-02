Ranchi-Patna Highway Accident: रांची-पटना हाईवे पर तीन बाइक सवार मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बचे, देखें शॉकिंग वीडियो

सड़क पर दुर्घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं, जो अक्सर खराब सड़कों या लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होती हैं. हाल ही में एक वीडियो में रांची-पटना हाईवे पर तीन बाइक सवारों को एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए बाल-बाल बचते हुए दिखाया गया और वे एक कार और ट्रक के बीच फंस गए. दिल दहला देने वाला यह पल तुरंत वायरल हो गया, जिस पर ऑनलाइन कई प्रतिक्रियाएं आईं. जबकि कुछ लोग इस बात से चिंतित थे कि स्थिति कितनी खतरनाक थी, वहीं अन्य लोगों ने राहत महसूस की कि बाइक सवार सुरक्षित बाहर निकल आए. यह भी पढ़ें: Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धि महामार्ग पर वाशिम के पास फिर हुआ भीषण एक्सीडेंट! डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, 1 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

वायरल वीडियो में एक बाइक सवार हाईवे पर एक एसयूवी और ट्रक के बीच से निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे ही एसयूवी ट्रक के करीब आती है, सवार हैरान हो जाता है और जल्दी से दाईं ओर मुड़ जाता है. बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है, एसयूवी से टकराने से पहले वह नीचे गिर जाती है. तीनों बाइक सवार नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करते हैं, बमुश्किल ट्रक से टकराने से बचते हैं.

Life doesn't give everyone a second chance; hope they learn from their mistakes

Location - Ranchi- Patna highway

Shared by Dr. Shankar Mahto #driveresponsibly pic.twitter.com/561LfAF60I

— Prateek Singh (@Prateek34381357) February 15, 2025