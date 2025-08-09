Raksha Bandhan 2025: दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के मद्देनजर जारी की एडवाइजरी, इन सड़कों से बचने की सलाह

नई दिल्ली, 8 अगस्त : दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को रक्षाबंधन के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और लोगों से वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने को कहा है. एडवाइजरी में दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को सुविधाजनक और कुशल विकल्प बताया गया है और यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि यात्रा सुगम हो सके.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रक्षाबंधन त्योहार की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों के राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से दिल्ली से बाहर जाने की उम्मीद है. भीड़भाड़ से बचने के लिए एनएच-44 और सिंघु बॉर्डर के माध्यम से करनाल, पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने की सलाह दी जाती है." यह भी पढ़ें : Delhi Rain Today: रक्षाबंधन पर दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, जलभराव ने बढ़ाई मुश्किल, IMD ने जारी किया अलर्ट
पोस्ट में आगे लिखा है, "दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्प आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प हो सकते हैं. सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें." इस बीच दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा रहा. जाम कई किलोमीटर तक फैला रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर नोएडा में भी वाहनों की आवाजाही धीमी गति की देखी गई, क्योंकि यात्री घर लौट रहे हैं और अन्य लोग अंतिम समय में त्योहार की खरीदारी करने में व्यस्त दिख रहे हैं.