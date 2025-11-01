राघोपुर से चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन भाजपा में शामिल, दिलीप जायसवाल ने कहा - तेजस्वी को हराना एनडीए का संकल्प

पटना, 1 नवंबर : बिहार के हॉट सीट राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन ने शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाने के दौरान बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है. भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में राकेश रौशन अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए.

पार्टी में उनका स्वागत करते हुए बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2000 में इनकी मां राघोपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं. इसके बाद उन्होंने जदयू से चुनाव लड़ा और 46900 वोट लाए. इसके बाद 2020 में इन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा और करीब 25000 वोट लाए. इसके अलावा ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि राकेश रौशन के भाजपा में आने से राघोपुर में एनडीए और मजबूत होगा. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राकेश रौशन के आने से एनडीए राघोपुर सीट जीतेगी. आज विपक्ष के नेता की राघोपुर में हारने की स्थिति आ चुकी है और एनडीए लगातार मजबूत होती जा रही है. यह भी पढ़ें : Ravi Kishan Receives Death Threat: ‘नहीं रोकूंगा अपना प्रचार, फिर से जाऊंगा बिहार’, धमकी के बाद बोले भाजपा सांसद रवि किशन

उन्होंने कहा कि एनडीए राघोपुर सीट जीत को लेकर संकल्प के साथ चुनाव लड़ रही है. उन्होंने बताया कि राकेश रौशन आज से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. एनडीए की ओर से भाजपा के सतीश कुमार इस बार चुनावी मैदान में हैं. उल्लेखनीय है कि राघोपुर को लंबे समय तक 'लालू परिवार का गढ़' कहा जाता रहा है. 1995 से लेकर 2020 तक लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने यहां से चुनाव जीता है. कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव बनाम सतीश कुमार के बीच यहां कांटे का संघर्ष है.