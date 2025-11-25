Rajasthan Road Accident: राजस्थान के अलवर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए. यह हादसा पिनान इंटरचेंज ब्रिज के पास उस वक्त हुआ, जब अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक बस सुबह करीब 6 बजे एक खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से ट्रक में धंस गया.
बस अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकली थी
बस रविवार दोपहर 2.30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकली थी. सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया. यह भी पढ़े: Mussoorie Road Accident: मसूरी में भीषण सड़क हादसा! खाई में गिरी कार, बाल बाल बचा चालक, एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने
इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को एक-एक करके बाहर निकाला गया. हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे यात्री रोशन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
हादसे में 31 यात्री घायल
हादसे के बाद 31 घायल यात्रियों को पिनान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को अलवर और जयपुर के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि मौके पर एम्बुलेंस काफी नहीं थीं, जिससे घायलों को तुरंत ले जाना मुश्किल हो गया.
इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर काफी ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में पुलिस ने क्रेन का इस्तेमाल करके बस को ट्रक से अलग किया और गाड़ी की आवाजाही फिर से शुरू की.