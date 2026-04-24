Rajasthan Road Tragedy: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा: डंपर से टकराने के बाद SUV में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत गंभीर; VIDEO
(Photo Credits: X/@PTI_News)

चूरू, 24 अप्रैल 2026. राजस्थान के चूरू जिले में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. हमीरवास पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिलानी-सादुलपुर मार्ग पर एक SUV और डंपर की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि SUV में तुरंत आग लग गई, जिसके कारण वाहन में सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, इस हादसे में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

शादी समारोह से लौट रहे थे पीड़ित

हमीरवास थानाधिकारी (SHO) राय सिंह सुथार के अनुसार, बोलेरो में सवार सभी लोग पिलानी में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस चूरू लौट रहे थे. पिलानी-सादुलपुर हाईवे पर अचानक सामने से आ रहे एक डंपर से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर लगते ही बोलेरो ने आग पकड़ ली और अंदर बैठे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

स्थानीय लोगों ने बचाई 5 की जान

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय निवासियों ने साहस दिखाते हुए तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और जलती हुई गाड़ी से पांच लोगों को बाहर निकालने में सफल रहे. हालांकि, तीन यात्री आग की लपटों के बीच फंस गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका. घायलों को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

शिनाख्त के लिए होगा DNA टेस्ट

आग इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है. जिला पुलिस अधीक्षक (IPS) अभिजीत पाटिल ने बताया कि शवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अब DNA टेस्ट का सहारा लेगी. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

हाईवे पर घंटों लगा रहा जाम

इस भीषण दुर्घटना के कारण पिलानी-सादुलपुर हाईवे पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा. पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाया और ट्रैफिक को डायवर्ट कर आवाजाही सामान्य कराई. प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण तेज गति या कम दृश्यता होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस डंपर चालक की तलाश और मामले की विस्तृत जांच में जुटी है.