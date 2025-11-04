Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट, कब और कैसे चेक करें नतीजें?

Rajasthan Police Constable Result 2025

Rajasthan Police Constable Result 2025 Update: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. राजस्थान पुलिस विभाग जल्द ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भर्ती बोर्ड आज किसी भी समय परिणाम घोषित कर सकता है. गौरतलब है, कि यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अब सभी उम्मीदवार अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in/portal/dashboard पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. इस पीडीएफ में जिलेवार मेरिट लिस्ट (District Wise Merit List) भी शामिल होगी, जिससे उम्मीदवार अपने जिले के अनुसार चयन सूची में अपना नाम आसानी से देख सकेंगे.

आंसर की और आपत्तियां प्रक्रिया पूरी (Rajasthan Constable Result 2025)

भर्ती बोर्ड ने 17 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी की थी. इसके बाद अभ्यर्थियों को 23 सितंबर 2025 तक अपने उत्तरों पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था. अब परीक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच और समाधान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसी के बाद राजस्थान पुलिस विभाग अंतिम परिणाम (Final Result) जारी करने की तैयारी में जुट गया है. माना जा रहा है कि रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी अपने अंकों और मेरिट स्थिति की जांच कर सकेंगे.

पीईटी और पीएसटी परीक्षा तारीखे

लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा. इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप-तौल परीक्षा (PST) आयोजित की जाएगी. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह परीक्षाएं 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 तक उदयपुर स्थित महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित होंगी. इस दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और मापदंडों की जांच की जाएगी. पीईटी और पीएसटी में सफल उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षा (Medical Test) से गुजरना होगा. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in/portal/dashboard पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर दिए गए ‘Rajasthan Police Constable Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें.

लिंक खुलने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने नाम या रोल नंबर के माध्यम से अपना परिणाम खोज सकते हैं.

इसके साथ ही उम्मीदवार जिलेवार मेरिट लिस्ट भी देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सेव या प्रिंट कर लें.

5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर प्रदेशभर में अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. इस परीक्षा में लगभग 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जो राज्य में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है. अब सभी उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.