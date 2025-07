VIDEO: महाराष्ट्र में बारिश का कहर! हिंगोली में बादल फटने से आई बाढ़, महादेव मंदिर में घुसा पानी

Hingoli Cloud Burst News: महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इस बार बारिश राहत के साथ-साथ चिंता भी लेकर आई है. सोमवार देर रात हिंगोली जिले के सेनगांव तहसील के बानबरड़ा इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे तेज बाढ़ आ गई. पास के महादेव मंदिर में पानी घुस गया, जहां तीन लोग फंस गए. गनीमत रही कि वे समय रहते मंदिर की छत पर चढ़कर बच गए. राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि अब पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है.

