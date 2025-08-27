Rahul Gandhi Bike Rally Video: बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के समर्थन में बाइक रैली, प्रियंका गांधी भी रहीं साथ
(Photo Credits ANI)

Rahul Gandhi Bike Railly Video: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं, जहां वह 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत लगातार रैलियों और जनसंपर्क अभियानों में जुटे हैं. इसी क्रम में रविवार को राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो गया है.

राहुल के साथ प्रियंका बाइक रैली में हुईं शामिल

रैली के दौरान राहुल गांधी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार थे और उनके पीछे प्रियंका गांधी बैठी थीं. इससे पहले 24 अगस्त को उन्होंने पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ भी बाइक रैली की थी. इस अभियान के ज़रिए वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Rahul Gandhi Bullet Ride Video: बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के खिलाफ रैली, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने की बुलेट की सवारी; देखें वीडियो

बाइक रैली में शामिल हुईं प्रियंका गांधी

इस रैली में तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, और बीपीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जैसे प्रमुख विपक्षी नेता भी शामिल हो रहे हैं, जो INDIA गठबंधन के तहत एकजुटता का संकेत देता है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मत

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह यात्रा और विपक्षी नेताओं की एकजुटता 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पर दबाव बनाने की एक रणनीति मानी जा रही है.