Rahul Gandhi Bullet Ride Video: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के खिलाफ रैली, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने की बुलेट की सवारी; देखें वीडियो

(Photo Credits INC)

Rahul Gandhi Bullet Ride Video: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में रविवार को शुरू हुई "वोटर अधिकार यात्रा" (Voter Adhikar Yatra) बिहार के पूर्णिया पहुंची. इस यात्रा के दौरान दोनों नेता एक नए अंदाज में दिखाई दिए, जहां राहुल गांधी सड़क पर बुलेट चलाते नजर आए, वहीं यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी एक बुलेट चलते नजर आये

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर इस यात्रा का वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों नेता अपनी बुलेट्स पर अपने समर्थकों के साथ राइड करते हुए दिखाई दे रहे थे. इस वीडियो में संगीत भी बज रहा है और दोनों नेताओं के समर्थक उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं. Voter Adhikar Yatra: ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में सिर्फ ‘इच्छाधारी’ नेता, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव केवल झूठ पर आधारित बात कर रहे हैं; शाहनवाज हुसैन

राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने की बुलेट की सवारी

यात्रा के दौरान की राहुल गांधी की टिप्पणी

यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "क्या भाजपा के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटे गए? अब तक हजारों ऐसे लोग मिले हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, और इनमें से ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं.

राहुल गांधी ने यह भी कहा, "हम जनता के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. आज़ाद भारत में लोगों के पास वोट की ताकत है. अगर हमारे पास वोट की ताकत नहीं होती तो सरकारें हमारी बात नहीं सुनती. हम गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं.