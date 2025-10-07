पंजाब-हरियाणा में अगले 36 घंटे तक जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

चंडीगढ़: मौसम में अचानक बदलाव के चलते पंजाब और हरियाणा में अगले 36 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. IMD निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पंजाब के आठ जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर सहित उत्तर-पश्चिमी और मालवा क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

उन्होंने कहा, “बारिश की गतिविधियां अगले 36 घंटे तक जारी रहेंगी. पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. इन जिलों में लगातार भारी वर्षा के आसार हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.”

हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

हरियाणा के अंबाला, पंचकूला, कैथल, करनाल और हिसार जैसे जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. सुरेंद्र पॉल ने बताया कि “मौसम 8 अक्टूबर तक बरसाती रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे आसमान साफ होने लगेगा. ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं.”

हिमाचल में बर्फबारी से ठंड

इस बीच, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई. सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद दोपहर में मध्यम बारिश हुई, जबकि लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर के ऊपरी इलाकों में नई बर्फबारी हुई है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज

IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण पूरे उत्तर भारत में मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है.

उन्होंने बताया, “हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. लाहौल-स्पीति में अब तक लगभग 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज हुई है. चंबा जिले में सबसे अधिक 45 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है.”

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद धीरे-धीरे आसमान साफ होगा. हालांकि, ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में महसूस की जा सकती हैं.