पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

Punjab CM Bhagwant Mann | PTI

मोहाली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें शुक्रवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूत्रों के मुताबिक उन्हें आइसोलेशन ICU में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है. डॉक्टरों के अनुसार, पिछले दो दिनों से सीएम मान तेज बुखार और पेट में संक्रमण से जूझ रहे थे. आराम और दवाइयों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया.

अस्पताल में भर्ती के दौरान उनकी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर भी उनके साथ मौजूद रहीं. डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य होने तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा.

कैबिनेट मीटिंग और कार्यक्रम रद्द

मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ने के चलते शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक रद्द कर दी गई. इसके अलावा, वे गुरुवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी नहीं जा सके.

फोर्टिस अस्पताल की टीम ने बताया कि भगवंत मान की सेहत में गंभीर खतरे की बात नहीं है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन आगे की चिकित्सा योजना डॉक्टरों की सलाह के अनुसार तय होगी.