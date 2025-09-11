Pune News: हिंजवाड़ी-वाकड फ्लाईओवर पर सुबह-शाम पीक आवर्स में बाइक पर प्रतिबंध, जाम कम करने के लिए पुणे ट्रैफिक पुलिस का फैसला

(Photo Credits ANI)

Pune Traffic Police Bans Two-Wheelers on Hinjewadi-Wakad Flyover: मुंबई के बाद पुणे में भी सुबह-शाम के समय बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से लोगों को भारी परेशानी हो रही है. इस समस्या को देखते हुए पुणे ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है. इसके तहत हिंजवाड़ी-वाकड फ्लाईओवर (Hinjawadi-Wakad Flyover) पर दोपहिया वाहनों पर सुबह- शाम प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि फ्लाईओवर पर ट्रैफिक कम हो सके और अन्य वाहन बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकें.

सुबह-शाम इतने बजे रहेगा प्रतिबंध

हिंजवाड़ी ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल सोनवणे के अनुसार, यह प्रतिबंध कम से कम दो सप्ताह तक लागू रहेगा. दोपहिया वाहनों को पीक आवर्स में सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक फ्लाईओवर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. यह मार्ग हिंजवाड़ी और पिंपरी-चिंचवड़ शहर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जो पुणे हाईवे से हिंजवाड़ी फेज 1 में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए भी अहम माना जाता है. Pune News: पुणे में बड़ा हादसा टला, PMPML की चलती बस के ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा, ट्रैफिक पुलिस ने CPR देकर बचाई जान, लोगों ने की तारीफ: VIDEO

हालांकि, कोई आधिकारिक सर्कुलर अभी तक जारी नहीं किया गया है, इसलिए कई यात्रियों को इस बदलाव की जानकारी नहीं मिली. पुलिस ने केवल लाउडस्पीकर के माध्यम से ही इसकी सूचना दी है.

दोपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग:

वाकड से हिंजवाड़ी जाने वाले राइडर्स को फ्लाईओवर छोड़कर सूर्या अंडरपास पर बायां मोड़ लेना होगा और फिर 50-100 मीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करते हुए यू-टर्न करना होगा.

हिंजवाड़ी से वाकड जाने वाले राइडर्स को सयाजी अंडरपास से बायां मोड़ लेकर लगभग 50-100 मीटर अतिरिक्त रास्ता तय कर यू-टर्न करना होगा.



ट्रैफिक पुलिस ने फीडबैक के लिए अपील



ट्रैफिक पुलिस ने निवासियों से सुझाव या आपत्तियां साझा करने का आग्रह किया है. शिकायतें हिंजवाड़ी ट्रैफिक डिवीजन कार्यालय, भुजबल चौक, या चिंचवड़ गांव के पास एल्प्रो मॉल के नजदीक ट्रैफिक ब्रांच मुख्य कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती हैं.