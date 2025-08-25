Pune Traffic Advisory: पुणे में गणेशोत्सव के दौरान ट्रैफिक में बदलाव, जानें पुलिस व्यवस्था समेत अन्य डिटेल्स

(Photo Credits File)

Pune Traffic Advisory: पुणे और महाराष्ट्र में दो दिन बाद 27 अगस्त से गणपति बप्पा की धूम मचने वाली है. इस उत्सव को लेकर शहर में भक्तगण पूरी तरह से तैयार हैं और पुणे प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं. यदि आप पुणे में रहते हैं या उत्सव का हिस्सा बनने के लिए शहर में यात्रा कर रहे हैं, तो ये ट्रैफिक बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

ट्रैफिक में बदलाव

गणेश उत्सव त्योहार को लेकर शरह में ट्रैफिक को एकर लोगों को परेशान ना होना पडे. गणेश उत्सव शुरुआत से पहले, 25 अगस्त से 27 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया गया है. इसके अलावा, 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कुछ प्रमुख मार्गों पर निम्नलिखित डायवर्जन लागू होंगे: यह भी पढ़े: Five Day Ganesh Visarjan 2025 Schedule: पांच दिन की गणपति का इस दिन होगा विसर्जन, यहां देखें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन:

शिवाजी रोड : गड़ीतल पुटला चौक से गोतिराम भैया चौक तक वाहन प्रवेश बंद.

शिवाजीनगर से स्वारगेट की ओर : जंगली महाराज रोड के माध्यम से वाहन एसजी बर्वे चौक पर बाएं मुड़ेंगे।

खुड़े चौक - मंगला टॉकीज - कुम्हारवेस चौक: वैकल्पिक मार्ग प्रीमियर गैरेज चौक - शिवाजी ब्रिज - गड़ीतल पुटला चौक - कुम्हारवेस चौक ये सड़कें रहेंगी बंद

ट्रैफिक के लिए बंद सड़कें:

फडके हाउड चौक से जीजामाता चौक तक.

मंगला टॉकीज से प्रीमियर गैरेज लेन से कुम्हारवेस तक.

वैकल्पिक मार्ग:

छत्रपति शिवाजी महाराज रोड, केशव नगर से मंजरी रोड की ओर जाने वाले वाहन गैरान वस्ती रोड - रेणुका माता मंदिर - मंजरी रोड का उपयोग करें.

गैरान वस्ती से मुंधवा चौक जाने वाले वाहन रेणुका माता - वेंकटेश ग्राफिक्स - मंजरी रोड - मुंधवा चौक का रास्ता अपनाएं। सुरक्षा को लेकर खास तैयारी:

पुणे पुलिस ने इस गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 11 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया है. ये टीमें जुलूस मार्गों की निगरानी करेंगी, गड्ढों की मरम्मत, खराब स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करेंगी ताकि कोई असुविधा न हो. पुणे पुलिस की तरफ से बताया गया कि सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि भक्तों और मंडलों को कोई परेशानी न हो.