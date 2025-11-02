Pregnant Job Scam Alert: महिला को प्रेगनेंट करने का ऑफर! पुणे में जालसाजों ने ठेकेदार से लूटे ₹11 लाख, साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला

Pregnant job scam India (Photo- Pixabay)

Pregnant Job Scam Alert: महाराष्ट्र के पुणे से साइबर ठगी ( Pune Cyber Fraud Case) का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जालसाजों ने 'महिला को प्रेगनेंट करने का झांसा' देकर एक ठेकेदार से 11 लाख रुपये ठग लिए. दरअसल, ठेकेदार ने इंटरनेट पर एक अजीबोगरीब विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था, "Looking for a man who can make me pregnant. Huge reward." इसका मतलब था कि एक महिला एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी, जो उसे मां बना सके. हालांकि, इसके लिए उसने भारी पैसे की मांग भी की थी. उत्सुकतावश ठेकेदार ने उस पर क्लिक कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.

ये भी पढें: Pune News: पुणे के इंदापूर में गर्भवती महिला का क्षत-विक्षत शव ब्रिज के नीचे से बरामद; पुलिस को हत्या की आशंका

Whatsapp पर भेजा महिला का वीडियो

थोड़ी देर बाद, उसके फोन पर एक महिला का वीडियो दिखाई दिया. वीडियो में, महिला ने खुद को भावुक, असहाय और भरोसेमंद दिखाया. उसने कहा कि वह सामाजिक और परिस्थितियों के कारण बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे मदद चाहिए. जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, भावनाएं जुड़ती गईं और विश्वास बढ़ता गया.

Playboy Service में नौकरी का झांसा

फिर, कुछ दिनों बाद, उसे एक "सीक्रेट एजेंसी" से फोन आया जो "Pregnant Job Service" या "Playboy Service" चलाती थी. उसे बताया गया कि अगर वह नौकरी के लिए राजी हो जाए, तो उसे 5 से 25 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. लेकिन इसके पहले उसे ''Security Fee" देने होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, मेडिकल चेकअप और कंफिडेंशियलिटी चार्ज शामिल होगा.

ठेकेदार में ठगों को ट्रांसफर किए ₹11 लाख

ठेकेदार ने पहले छोटी-छोटी रकम भेजी, फिर बड़ी रकम भेज दी. हर बार उसे बताया गया कि बस "Last Round" बाकी है. इसी भरोसे के साथ उसने 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन फिर, अचानक सारे नंबर बंद हो गए, वेबसाइट गायब हो गई, और महिला फिर कभी ऑनलाइन नहीं आई.

अब AI के जरिए लोगों को ठगने लगे स्कैमर

पुलिस के अनुसार, यह कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक संगठित साइबर रैकेट है जो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है. ये स्कैमर लोगों को लुभाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वीडियो, फर्जी समझौतों और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं.

शिकायत के बाद तहकीकात में जुटी पुलिस

ऐसे में अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, तो चुप रहने के बजाय, तुरंत पुलिस या साइबर सुरक्षा सेवा को इसकी सूचना दें. फिलहाल, शिकायत के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है.