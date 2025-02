Bharuch Shocker: स्कूल बना जंग का मैंदान! पढ़ाने को लेकर प्रिंसिपल ने खोया आपा, ऑफिस में ही कर दी शिक्षक की पिटाई, भरूच के जंबूसर में नवयुग स्कूल की घटना(Watch Video)

भरूच, गुजरात: गुजरात के भरूच जिले से एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आप भी सोच पड़ जाएंगे कि ये शिक्षा का मंदिर है या फिर अखाड़ा. इस वीडियो में देख सकते है कि स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल और एक शिक्षक के बीच विवाद होता है और इसके बाद प्रिंसिपल शिक्षक की जमकर पिटाई कर देते है. ये घटना का वीडियो देखने के बाद आप को भी लगेगा कि जब स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ही ऐसे है तो बच्चों को क्या ज्ञान मिलता होगा. ये घटना भरूच के जंबूसर के नवयुग स्कूल की है.

प्रिंसिपल का नाम हितेंद्र सिंह ठाकोर बताया जा रहा है. तो वही शिक्षक का नाम राजेंद्र परमार बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया ' एक्स ' पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बताया जा रहा है की प्रिंसिपल को ट्रस्ट की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: स्कूली छात्रा के साथ टीचर ने कर दी छेड़खानी, स्कूल पहुंचकर परिजनों ने की जमकर शिक्षक की पिटाई, रत्नागिरी का वीडियो आया सामने

प्रिंसिपल ने शिक्षक की कर दी पिटाई

A school principal in #Gujarat’s #Bharuch district was caught on CCTV slapping a teacher 18 times, triggering an investigation by education authorities.

The incident took place at #NavyugSchool, where Principal #HitendraSinghThakor was seen striking teacher #RajendraParmar. The… pic.twitter.com/c3iVuoyUxt

