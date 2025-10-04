ट्रंप ने इस्राएल से गाजा पर बमबारी रोकने को कहा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस्राएल से तत्काल गाजा पर बमबारी रोकने को कहा है. उन्होंने हमास द्वारा गाजा शांति योजना पर दी गई आंशिक सहमति का भी स्वागत किया.डॉनल्ड ट्रंप की शांति योजना और इसे मंजूर करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के बाद हमास ने कहा है कि वह "सभी इस्राएली बंधकों को रिहा कर देगा, जीवित भी और मृतकों के अवशेष भी."

3 अक्तूबर को जारी अपने बयान में हमास ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की योजना के ज्यादातर हिस्सों से सहमत है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आगे बातचीत की जरूरत है. ट्रंप ने हमास को 'पीस प्लान' पर सहमत होने के लिए रविवार, 5 अक्टूबर शाम छह बजे तक का वक्त दिया था.

मैं मानता हूं वे (हमास) स्थायी शांति के लिए तैयार हैं: ट्रंप

हमास के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए ट्रंप ने एक सोशल पोस्ट में लिखा, "हमास द्वारा अभी जारी किए गए बयान के आधार पर, मैं मानता हूं कि वो एक स्थायी शांति के लिए तैयार हैं." ट्रंप ने यह भी कहा, "इस्राएल को तत्काल गाजा पर बमबारी रोकनी होगी, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्द बाहर निकाल सकें. अभी ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक है."

इस्राएली सेना ने भी बताया कि उसे ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर अमल के लिए तैयार रहने को कहा गया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बताया कि इस्राएल गाजा योजना के पहले चरण, यानी इस्राएली बंधकों की रिहाई पर "तत्काल अमल" की तैयारी कर रहा है.

ट्रंप ने दिए गाजा पर समझौते के संकेत

कई देशों और राष्ट्राध्यक्षों ने गाजा शांति योजना में आई प्रगति का स्वागत किया है.

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, इस्राएली बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य समूह 'दी हॉस्टेजेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम' ने कहा है कि तत्काल युद्ध खत्म करना "जरूरी" है. समूह ने अपने बयान में कहा, "बंधकों को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए तत्काल युद्ध रोकने की राष्ट्रपति ट्रंप की मांग बहुत जरूरी है. हम प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मांग करते हैं कि वे सभी बंधकों को वापस घर लाने के लिए प्रभावी और तीव्र वार्ता तत्काल शुरू करें."

ट्रंप की शांति योजना की प्रमुख बातें

ट्रंप के 20-सूत्रीय प्रस्ताव में तत्काल संघर्षविराम, इस्राएली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास द्वारा कैद में रखे गए सभी बंधकों की रिहाई, गाजा पट्टी से इस्राएली सेना की क्रमिक वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है. ट्रंप खुद को अकेले ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं, जो गाजा में शांति कायम कर सकता है.

वाइट हाउस द्वारा जारी शांति योजना के अनुसार, गाजा "कट्टरपंथ से मुक्त एक आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होगा." साथ ही, गाजा को वहां के लोगों के लिए पुनर्विकसित किया जाएगा. अगर दोनों पक्ष प्रस्ताव पर सहमति देते हैं, तो युद्ध तत्काल खत्म हो जाएगा और "इस्राएली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए तय रेखा तक पीछे लौट आएगी. इस दौरान सभी सैन्य कार्रवाई, जिनमें हवाई और तोप से की जाने वाली बमबारी भी शामिल है, रोक दी जाएगी."

योजना के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से इस्राएल की सहमति दिए जाने के 72 घंटों के भीतर, सभी बंधक (जीवित और मृत) लौटाए जाएंगे. सभी बंधकों की रिहाई के बाद इस्राएल अपने यहां बंद 250 आजीवन कारावास बंदियों और 1,700 गाजा निवासियों को रिहा करेगा. सभी बंधकों की वापसी के बाद हमास के वो सदस्य जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए अपनी प्रतिबद्धता देते हैं, और हथियार त्यागते हैं, उन सबको माफी दी जाएगी. हमास के वे सदस्य जो गाजा छोड़कर जाना चाहेंगे, उन्हें निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा.

एसएम/आर (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)