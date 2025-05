Vikram Misri Trolling: विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर ट्रोल्स का हमला, परिवार तक को बनाया निशाना; ओवैसी ने किया बचाव

Vikram Misri Trolling: भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने मिसरी के खिलाफ 'गद्दार' और 'देशद्रोही' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. हैरानी की बात यह है कि ट्रोल्स ने उनकी बेटियों को भी निशाना बनाया और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए. यह ट्रोलिंग तब और बढ़ गई जब भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई. कुछ लोगों ने इस फैसले के लिए विदेश सचिव को जिम्मेदार ठहराया और इसे सरकार की कमजोरी बताया.

जबकि सच्चाई यह है कि मिसरी सिर्फ सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. हालांकि, कई लोग इस ट्रोलिंग के खिलाफ भी खड़े हुए हैं. हालांकि, ट्रोलिंग से परेशान होकर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अपना 'एक्स' अकाउंट प्राइवेट कर लिया.

ये भी पढें: Ceasefire Violation by Pakistan: सीजफायर के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, भारत में घुसपैठ की कर रहा कोशिश; विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दी जानकारी (Watch Video)

Mr Vikram Misri is a decent and an Honest Hard working Diplomat working tirelessly for our Nation.

Our Civil Servants work under the Executive this must be remembered & they shouldn’t be blamed for the decisions taken by The Executive /or any Political leadership running Watan E… https://t.co/yfM3ygfiyt

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 11, 2025