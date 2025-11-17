VIDEO: बिहार की जनता खुश नहीं है, जो हुआ है वह चुनाव आयोग के कारण हुआ है.. रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए इलेक्शन के नतीजों पर सवाल

Bihar Election: बिहार चुनाव (Bihar Elections) के नतीजे आ चुके है और बीजेपी, जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टियों को रिकॉर्डतोड़ सीटें मिली है. अब ऐसे में एनडीए में खुशी का माहौल है तो वही कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने इस जीत पर सवाल उठाए है. आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही इस जीत पर सवाल उठाए थे और अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उनका कहना है कि राज्य में हुए चुनाव 'सही तरीके से नहीं कराए गए' और वहां दुबारा मतदान कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा की जो भी बिहार में रिजल्ट आएं है वह इलेक्शन कमीशन के कारण आए है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar Election Results 2025: पप्पू यादव का बड़ा आरोप; SIR कराकर महागठबंधन के वोट काटे गए, हमें भी हराया गया

रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए नतीजों पर सवाल

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

मीडिया से बातचीत करते हुए वाड्रा ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव नतीजे जनता की मर्जी को नहीं दर्शाते. उन्होंने कहा कि 'जो कुछ हुआ, वह चुनाव आयोग की वजह से हुआ.आयोग ने सरकार की मदद की है.वाड्रा के अनुसार, बिहार की जनता चुनाव परिणाम (Election Results) से संतुष्ट नहीं है और वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे.

राहुल गांधी भी जता चुके हैं असहमति

इससे पहले कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी चुनाव परिणाम पर आश्चर्य जताते हुए कहा था कि यह 'वास्तव में चौंकाने वाला' है और चुनाव शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थे.वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही लोगों से मुलाकात करेंगे और युवाओं को साथ लेकर 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' शुरू करेंगे.वाड्रा ने दोहराया कि बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव सही ढंग से संपन्न नहीं हुए, इसलिए वहां दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि यदि रि-इलेक्शन होता है तो 'परिणाम पूरी तरह बदल जाएंगे.

युवाओं में बढ़ती नाराज़गी का दावा

वाड्रा ने कहा कि देश में बदलाव की जरूरत है और सरकारी नीतियों से युवा खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा,'हम लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.वाड्रा इन दिनों दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मध्य प्रदेश आए हुए हैं और उज्जैन सहित कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे.