VIDEO: दिवाली पर घंटेवाला मिठाई की दुकान पहुंचे Rahul Gandhi, बनाए इमरती और बेसन के लड्डू; लोगों को दीं शुभकामनाएं

Rahul Gandhi Diwali 2025 (Photo- @RahulGandhi/X)

Rahul Gandhi Made Besan Laddu on Diwali: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस साल दिवाली अनोखे अंदाज में मनाई. वे दिल्ली की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान (Ghantewala Sweet Shop) पर गए, जहां उन्होंने खुद इमरती और बेसन के लड्डू बनाए. सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, "मैंने पुरानी दिल्ली (Old Delhi) की प्रसिद्ध घंटेवाला मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने की कोशिश की. इस सदियों पुरानी दुकान की शुद्ध, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली मिठास आज भी वैसी ही है."

राहुल गांधी ने बनाए बेसन के लड्डू

पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025

'असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं...'

उन्होंने आगे लिखा कि दिवाली (Diwali 2025) की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समुदाय में होती है. राहुल ने लोगों से यह भी पूछा, "हमें बताइए, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और इसे खास कैसे बना रहे हैं?"

इससे पहले, राहुल गांधी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत खुशियों के दीपों से जगमगाता रहे, हर आंगन में समृद्धि और प्रेम का प्रकाश फैले."

वीडियो पर हजारों लोगों ने दी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उनकी सादगी की तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा, "राहुल गांधी का यह भाव हृदयस्पर्शी है. आम लोगों के बीच रहकर त्योहार मनाने का यह सबसे खूबसूरत तरीका है."