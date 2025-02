VIDEO: 'कुर्सी ठीक की और पानी परोसा': पीएम मोदी ने शरद पवार के प्रति दिखाया सम्मान, मराठी साहित्य सम्मेलन में उनकी सुविधा का रखा ख्याल

98th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 21 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार के प्रति सम्मान का भाव दिखाया. कार्यक्रम के दौरान जब शरद पवार पहुंचे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी कुर्सी ठीक की और उन्हें पानी परोसकर उनकी सुविधा का ध्यान रखा.

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठी साहित्यकार तारा भावलकर और सम्मेलन की अध्यक्ष उषा तांबे भी मौजूद थीं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया.

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) offered a glass of water to NCP (SP) chief Sharad Pawar during the 98th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan in New Delhi earlier today.

