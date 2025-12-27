महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी, महानगरपालिका के लिए AIMIM ने उतारे 13 उम्मीदवार, मुंबई में 7 प्रत्याशी मैदान में

(Photo Credits FB)

महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगरपालिका चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गई हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कुल 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें से 7 उम्मीदवार मुंबई से चुनाव लड़ेंगे.

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को चुनाव

राज्य में ये चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, जबकि 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों की घोषणा भी तेज़ी से हो रही है. यह भी पढ़े: BMC Election 2026: राज्य चुनाव आयोग का ऐलान, बीएमसी सहित महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को चुनाव, 16 जनवरी को घोषित होंगे नतीजे

पहले हुए महापालिका चुनाव में महायुति की बड़ी जीत

इससे पहले महाराष्ट्र में हुए महापालिका चुनावों में महायुति को भारी सफलता मिली थी। भाजपा गठबंधन ने उन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। इस जीत के बाद महायुति का मनोबल और राजनीतिक पकड़ दोनों मजबूत हुई हैं।

AIMIM की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प

AIMIM द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई सीटों पर मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। खासकर मुंबई और कुछ मुस्लिम बहुल वार्डों में पार्टी अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही