Palayan Roko, Naukri Do Padyatra: बिहार में कांग्रेस की 'पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा' पर लाठीचार्ज, कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में; VIDEO

Congress Workers Clash with Bihar Police: बिहार की सियासत में शुक्रवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला. दरअसल, कांग्रेस की 'पलायन रोको, नौकरी दो' पदयात्रा के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई. इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कर रहे थे. पदयात्रा का मकसद राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और जल संकट को लेकर सरकार को जगाना था. जैसे ही पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की.

हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. इस दौरान कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया.

VIDEO | Patna: Congress leader Kanhaiya Kumar and other party workers detained by police during 'Palayan Roko-Naukri Do Yatra'.#PatnaNews #BiharNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/n2qcWCGNO5

— Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2025