परिवारिक विवाद के बीच तेजस्वी यादव पर बरसीं बहन रोहिणी, बोलीं- “किडनी देने की बारी आई, तो बेटा भाग गया”

बिहार चुनाव परिणामों के बाद लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के परिवार के भीतर तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्या, जो हाल ही में राजनीति और परिवार से दूरी बना चुकी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह गले में खराश के बावजूद एक पत्रकार से फोन पर बात करते हुए अपने भाई तेजस्वी यादव पर सीधे निशाना साधती दिखीं. बातचीत के दौरान रोहिणी ने कहा, “जब किडनी देने की बारी आई, तो बेटा भाग गया.” यह बयान परिवारिक रिश्तों की जटिलता और बढ़ते तनाव को साफ दिखाता है.
तेजस्वी यादव पर सीधा हमला
रोहिणी ने सिर्फ तेजस्वी पर हमला नहीं बोला, बल्कि उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद एक बोतल खून दान नहीं कर सकते, वे किडनी दान पर उन्हें ज्ञान दे रहे हैं. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. क्या समाज सिर्फ बातें करता है या मुश्किल वक्त में खड़ा भी होता है?
रोहिणी का दर्द
राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने के बाद भी रोहिणी लगातार उन लोगों पर बरस रही हैं, जिन्हें वे ‘पाखंडी’ बता रही हैं. उनका कहना है कि कई लोग लालू प्रसाद यादव का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लेते हैं, लेकिन असली जरूरत पड़ने पर कोई आगे नहीं आता. उन्होंने अपने पोस्ट में चुनौती दी कि अगर किसी को लालू के लिए इतनी ही हमदर्दी है, तो वह बाहर आकर गरीब मरीजों के लिए किडनी दान करे न कि सोशल मीडिया पर फर्जी सहानुभूति दिखाए.
परिवार से दूरी और राजनीति से संन्यास
16 नवंबर 2025 को रोहिणी ने एक भावुक पोस्ट कर राजनीति और अपने परिवार दोनों से दूरी बनाने का ऐलान किया था. इससे पहले तेज प्रताप यादव भी परिवार से अलग रहने की बात कह चुके थे. ऐसे में लालू परिवार की अंदरूनी कलह अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुकी है, जो राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम है.