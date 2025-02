Delhi 'Sheeshmahal' Row: पत्रकारों को 'शीशमहल' दिखाएगी बीजेपी, केजरीवाल पर लगाया जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप; जानें पूरा मामला (Watch Video)

Delhi 'Sheeshmahal' Row: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल के विवादित सरकारी बंगले को लेकर बीजेपी ने अब नया कदम उठाया है. हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने के बाद, बीजेपी ने घोषणा की है कि वह पत्रकारों को 'शीशमहल' के अंदर का दौरा कराएगी. यह बंगला सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित है, जहां अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल (2015-2024) के दौरान रहते थे.

इस बंगले की भव्य मरम्मत को लेकर पहले भी काफी विवाद हुआ था. चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे 'शीशमहल' करार दिया था और केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.

Extra police force is being deployed now https://t.co/s2HSH1qHJk pic.twitter.com/yXVN4GuZEw

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) February 24, 2025