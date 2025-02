West’s Democracy Hypocrisy! लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों की दोहरी नीति को एस जयशंकर ने किया बेनकाब, जानें विदेश मंत्री ने वेस्ट को कैसे दिखाया आईना

Jaishankar Exposes West’s Democracy Hypocrisy: म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों की धारणा पर करारा तंज कसा. उन्होंने कहा कि पश्चिम अक्सर लोकतंत्र को केवल अपनी विशेषता के रूप में देखता है. यह बयान उन्होंने 'लाइव टू वोट अनदर डे: फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलिएंस' पैनल चर्चा के दौरान दिया, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे, अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन और वारसॉ के मेयर रफाल ट्रास्कोवस्की भी शामिल थे. जयशंकर ने इस धारणा से असहमति जताई कि लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर संकट में है और उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया.

जब उनसे पश्चिमी लोकतंत्र को लेकर उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं इस पैनल में सबसे आशावादी व्यक्ति हूं, जहां अधिकतर लोग निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा—यह मेरी उंगली पर मतदान का निशान है. हमने हाल ही में अपने राज्य (दिल्ली) में चुनाव संपन्न किया है. पिछले वर्ष राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, जिसमें 90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 70 करोड़ लोगों ने मतदान किया था. भारत में वोटों की गिनती एक ही दिन में पूरी होती है."

"...The West was busy encouraging non democratic forces in the global south, it still does.."

उन्होंने आगे कहा, "आज की तुलना में दशकों पहले की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक लोग मतदान करते हैं. इसलिए, यदि कोई यह कहे कि लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर संकट में है, तो मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं. हमारे देश में लोकतंत्र जीवंत है, मतदान सही तरीके से हो रहा है और हम अपने लोकतांत्रिक मार्ग को लेकर आशान्वित हैं. हमारे लिए, लोकतंत्र ने वास्तव में परिणाम दिए हैं."

"...What do western ambassadors do in India, if my ambassador, if my ambassador does a fraction of that, you will all be up in arms..." EAM Dr S Jaishankar at Munich Security Conference on outreach to outliers pic.twitter.com/FXq3ya1hf2

सीनेटर एलिसा स्लोटकिन द्वारा लोकतंत्र पर दिए गए बयान कि "लोकतंत्र आपके भोजन की थाली नहीं भरता", पर प्रतिक्रिया देते हुए जयशंकर ने कहा, "मेरे क्षेत्र में, लोकतंत्र वास्तव में भोजन की थाली भरता है. हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं, और यही कारण है कि हम 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता प्रदान करते हैं. यह केवल भूख मिटाने की बात नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और कल्याण से भी जुड़ा हुआ है."

"... Optimistic about the direction of our democracy, for us democracy has delivered..."

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोकतंत्र की स्थिति भिन्न हो सकती है. "कृपया यह न मानें कि लोकतंत्र का संकट एक सार्वभौमिक सत्य है. कुछ स्थानों पर यह अच्छे से काम कर रहा है और कुछ जगहों पर नहीं. जो स्थान संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि वहां समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं."

Started the #MSC2025 with a panel on ‘Live to Vote Another Day: Fortifying Democratic Resilience’. Joined PM @jonasgahrstore, @ElissaSlotkin and @trzaskowski_.

Highlighted India as a democracy that delivers. Differed with the prevailing political pessimism. Spoke my mind on… pic.twitter.com/h3GUmeglst

