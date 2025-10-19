Bihar Assembly Elections 2025: सम्राट चौधरी से लेकर Maithili Thakur और Vijay Kumar Sinha तक, देखें BJP के प्रमुख उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. हाल ही में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसलिए, सभी दल उम्मीदवार-केंद्रित रणनीति (Candidate-Focused Strategy) पर ध्यान दे रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, भाजपा (BJP) ने अपने वोटर आधार को मजबूत करने और RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन की चुनौती का सामना करने के लिए कई नए चेहरों और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है.

इस बार, भाजपा ने राजनीतिक अनुभव, क्षेत्रीय पहचान और युवा सशक्तिकरण के बीच संतुलन बनाते हुए प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख नेताओं को टिकट दिया है. आइए भाजपा के टॉप 5 उम्मीदवारों पर एक नजर डालते हैं.

1. सम्राट चौधरी (तारापुर निर्वाचन क्षेत्र): वर्तमान उपमुख्यमंत्री Samrat Chaudhary, 15 साल बाद तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. कुशवाहा समुदाय के एक प्रभावशाली नेता, चौधरी ने अपने चुनावी संदेश में NDA सरकार के विकास कार्यों को केंद्र में रखा है और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन (India Block) की नीतियों को "विनाशकारी" बताया है.

2. विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र): तीन बार के विधायक और उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Sinha एक बार फिर लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. 2010 से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे सिन्हा अपने मज़बूत प्रभाव और नेतृत्व अनुभव के साथ पार्टी के प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभाएंगे.

3. मंगल पांडे (सीवान निर्वाचन क्षेत्र): पूर्व स्वास्थ्य मंत्री Mangal Pandey सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पांडे अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव का इस्तेमाल इस क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव फिर से बढ़ाने के प्रयासों में करेंगे.

4. मैथिली ठाकुर (अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र): लोक कलाकार और युवा स्टार Maithili Thakur अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं. मिथिला क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक पहचान पार्टी को युवा मतदाताओं तक पहुंचने में मदद कर रही है. ठाकुर ने स्थानीय विकास और मैथिली परंपराओं को बढ़ावा देने का वादा किया है.

5. आनंद मिश्रा (बक्सर निर्वाचन क्षेत्र): पूर्व आईपीएस अधिकारी Anand Mishra, जो अपने सामाजिक कार्यों और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, बक्सर से भाजपा उम्मीदवार हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 50,000 वोट हासिल करने वाले मिश्रा अब पार्टी की रणनीति में शामिल होकर पारंपरिक जातिगत समीकरण को चुनौती दे रहे हैं.

14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे

चुनाव 6 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर को समाप्त होंगे और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. बिहार में भाजपा का यह रणनीतिक मिश्रण चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है.