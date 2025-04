Punjab: 'मुझे ऐसा लगा कि बिजली गिरी है': पंजाब के जालंधर में BJP नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका, ग्रेनेड अटैक की आशंका (Watch Video)

Jalandhar Grenade Attack: पंजाब के जालंधर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर देर रात धमाका हुआ है. यह धमाका सोमवार तड़के करीब 1 बजे हुआ, जिसकी आवाज सुनकर कालिया पहले तो इसे बिजली की गड़गड़ाहट समझ बैठे, लेकिन बाद में जब जानकारी मिली कि घर के बाहर धमाका हुआ है, तो उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षाकर्मी को पुलिस स्टेशन भेजा.

घटना की सूचना मिलते ही जालंधर पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई.

#WATCH | Punjab | A blast happened outside the residence of BJP Leader Manoranjan Kalia in Jalandhar. A police team is present at the spot. Investigation is underway. pic.twitter.com/xj7zwMH5la

#WATCH | Punjab | Dhanpreet Kaur, Jalandhar Police Commissioner, inspected the situation outside the residence of BJP Leader Manoranjan Kalia, where a blast incident was reported at around 1 am.

A police team and forensic team are present at the spot. Investigation is underway. pic.twitter.com/9k82kINEUr

— ANI (@ANI) April 8, 2025