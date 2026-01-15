BMC Elections 2026: एक्सिस माई इंडिया Exit Poll में ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका, BJP-शिंदे गुट को 131-151 सीटों की संभावना, UBT-MNS को 58–68 सीटें मिलने का अनुमान

BMC Elections 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 को लेकर एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल (Axis My India Exit Poll) जारी किया है. सर्वे के अनुसार, मुंबई की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि सत्ताधारी गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

महायुति को बहुमत के करीब बढ़त

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन (BJP+) को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. बीएमसी की कुल 227 सीटों में यह आंकड़ा बहुमत के बेहद करीब माना जा रहा है. यदि ये अनुमान नतीजों में बदलते हैं, तो महायुति को मुंबई की सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है. यह भी पढ़े: BMC Election Exit Poll Results 2026: बीएमसी एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़े, मुंबई में ‘महायुति’ का दबदबा, उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल सकती है सत्ता!

यूबीटी गुट को नुकसान के संकेत

वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले यूबीटी गठबंधन (UBT+) के लिए एग्जिट पोल उत्साहजनक नहीं है. सर्वे के अनुसार, इस गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है. यह संख्या बीएमसी में सत्ता बनाए रखने के लिए काफी कम मानी जा रही है.

बीएमसी चुनाव का राजनीतिक महत्व

बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं। देश की सबसे अमीर नगर निकाय होने के कारण बीएमसी पर नियंत्रण को राजनीतिक दल अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं. इस चुनाव के नतीजे न सिर्फ मुंबई, बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं.

नतीजों से पहले सतर्कता जरूरी

हालांकि, एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं और अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा. राजनीतिक दलों की नजर अब आधिकारिक नतीजों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि मुंबई की सत्ता किसके हाथ जाएगी.