बिहार चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 नवंबर से पहले होंगे मतदान! वोटिंग में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Bihar Assembly Election 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने रविवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं और वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव उससे पहले संपन्न करा लिए जाएंगे.

7.42 करोड़ मतदाताओं की सूची तैयार

CEC ने बताया कि पहली बार बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 24 जून 2025 से शुरू होकर तय समय पर पूरा किया गया, जिसके तहत 7.42 करोड़ मतदाताओं की अंतिम वोटर लिस्ट तैयार की गई. यह भी पढ़े: Bihar Assembly Election 2025: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत

लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें: CEC की अपील

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनता से उत्साहपूर्वक मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा,"जैसे हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के इस महापर्व को भी मनाएं और मतदान अवश्य करें.

राजनीतिक दलों के साथ बैठक

चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी, जेडी(यू), आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी सहित 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. आयोग ने सभी दलों को बूथ-स्तर पर एजेंट नियुक्त करने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी.

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की सुविधा

आयोग ने यह भी घोषणा की कि नामांकन से 10 दिन पहले तक मतदाता अपने नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा दी जाएगी ताकि मतदाता कतार में सहज रहें.

1.02 लाख मतदान केंद्रों की योजना

CEC ने बताया कि राज्य में 1.02 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की योजना है।

बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.87 करोड़ पुरुष, 3.55 करोड़ महिलाएं, और 2,000 से अधिक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू

मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं।

CEC ने कहा कि जो भी मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने संकेत दिए कि चुनाव तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है.