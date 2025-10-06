Bihar Election 2025 Dates: बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान, इस बार 2 चरणों में होगी वोटिंग, जानें कब आएंगे नतीजे

(Photo : X)

Bihar Assembly Election 2025 Dates: बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गरमा गया है. जिसका सबको इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है. भारत के चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार बिहार की जनता 2 अलग-अलग चरणों में अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और तय करेगी कि अगले 5 साल तक पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा.

तीन चरणों में डाले जाएंगे वोट

चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.

पहला चरण: (उदाहरण के लिए) 06 नवंबर को होगा

(उदाहरण के लिए) 06 नवंबर को होगा दूसरा चरण: (उदाहरण के लिए) 11 नवंबर को होगा

इस तारीख को आएगा फैसला

तीनों चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद, वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन देर शाम तक यह साफ हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा.

क्या हैं इस चुनाव के मायने?

इस घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है. इसका मतलब है कि अब सरकार कोई भी नई योजना या लोक-लुभावन घोषणा नहीं कर सकती. सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति के बड़े खिलाड़ी, जैसे कि एनडीए (NDA) और महागठबंधन, जनता को लुभाने के लिए क्या नए वादे करते हैं. अगले कुछ हफ़्तों तक बिहार में ज़ोरदार चुनावी रैलियां, भाषण और प्रचार का दौर देखने को मिलेगा. बिहार की जनता अपने विकास, रोज़गार, और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट करेगी, और 14 नवंबर को उनका फैसला सबके सामने होगा.

अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो 2020 में वोटिंग तीन चरणों में हुई थी. पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर को हुआ था, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आए थे. उस समय सुरक्षा और कुछ इलाकों में नक्सली समस्या के चलते चुनाव तीन चरणों में कराना पड़ा था. खास बात यह थी कि 2020 में लगभग 58.7% लोगों ने वोट डाला था, जो 2015 से ज्यादा था.