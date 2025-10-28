Nagpur: महिला कार्यकर्ता ने किया लावनी पर डांस, नागपुर के अजित पवार गुट के ऑफिस के वीडियो ने मचाया बवाल, VIDEO सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाएं सवाल

Woman dances in party office (Credit-@Kay_Challay)

Nagpur News: नागपुर (Nagpur) के गणेशपेठ के राष्ट्रवादी कांग्रेस (Nationalist Congress Party) के अजित पवार गुट के कार्योलय में दिवाली मिलन का आयोजन किया गया था. जिसमें एक महिला ने लावनी पर डांस किया. जिसके बाद अब विपक्ष ने सवाल उठाएं है. इस वीडियो के बाद सुप्रिया सुले समेत कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया है.वीडियो वायरल होने के बाद राज्य अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.उन्होंने नागपुर शहर अध्यक्ष अनिल अहीरकर को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं.

पार्टी के अंदर भी इस घटना को लेकर अनुशासन और छवि पर असर की चर्चा शुरू हो गई है. इस वीडियो (Video)को सोशल मीडिया X पर @Kay_Challay नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ajit Pawar On Mahayuti: अजित पवार महायुती के साथ ही रहेंगे! नाराजगी की खबरों का किया खंडन, जानें क्या कहा

पार्टी ऑफिस में लावनी डांस

डांस करनेवाली महिला कार्यकर्ता ने दी सफाई

लावनी प्रस्तुत करने वाली महिला कार्यकर्ता का नाम शिल्पा शाहिद बताया गया है.वीडियो के वायरल होने के बाद शिल्पा ने खुद सामने आकर एक वीडियो (Video) जारी किया और कहा कि यह प्रदर्शन किसी गलत नीयत से नहीं किया गया था.उनका कहना है, 'पार्टी के दिवाली मिलन कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी कला दिखाई. कुछ ने गाने गाए, कुछ ने डांस किया.मैं पेशे से लावनी कलाकार हूं, इसलिए मुझसे आग्रह किया गया कि मैं कुछ प्रस्तुत करूं, और मैंने वही किया.

सोशल मीडिया पर वाद-विवाद

इस घटना के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों ने कमेंट्स भी किए है. शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इसपर कहा की ,'सुप्रिया सुले ने कहा, 'यह बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम भी उस परिवार में थे. आपने ऐसी हरकतें करने के लिए शरद पवार से पार्टी छीन ली.उन्होंने कहा, 'इस पार्टी को बनाने में कई लोगों ने कड़ी मेहनत की है. वहां ऐसी घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.