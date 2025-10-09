PM Modi-Keir Starmer Meeting: भारत दौरे पर UK प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, आज मुंबई में पीएम मोदी से होगी मुलाकात; कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव

(Photo Credits FB)

PM Modi-Keir Starmer Meeting: यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है. उनके दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुंबई में मुलाकात होनी है. इस मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और "विजन 2035" के तहत भारत–ब्रिटेन संबंधों को लेकर बातचीत की संभावना है.

मुंबई पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

स्टार्मर 8 अक्टूबर, बुधवार को मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया. यह दौरा एक बिजनेस विजिट है, जिसमें वे ब्रिटिश उद्योगपतियों के 125-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं. यह भी पढ़े: UK New PM Keir Starmer: यूके की छह सबसे बड़ी समस्याएं, जिन्हें स्टार्मर की नई सरकार को ठीक करना होगा

ब्रिटिश व्यवसायों के लिए भारत में अपार अवसर: कीर स्टार्मर

पीएम स्टार्मर ने भारत में ब्रिटिश निवेश को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा: "मैं मुंबई में ब्रिटिश व्यवसाय का झंडा फहरा रहा हूं, क्योंकि भारत में ब्रिटिश व्यवसायों की वृद्धि का मतलब है कि स्वदेश में लोगों के लिए अधिक नौकरियां.

विजन 2035 के तहत नई साझेदारियों पर चर्चा

यह कीर स्टार्मर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा है. मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विजन 2035 के तहत साझेदारी बढ़ाने पर फोकस रहेगा, खासकर व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में.

भारत के आर्थिक विकास की सराहना

भारत को लेकर पीएम स्टार्मर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा: "भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. भारत के साथ व्यापार अब और तेज और सस्ता होने वाला है — ऐसे अवसरों का कोई मुकाबला नहीं.

व्यापार समझौते पर जोर, वीजा में ढील से इनकार

स्टार्मर ने यह स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का लाभ उठाना है, न कि वीजा नीतियों में कोई बदलाव करना.उन्होंने कहा:"हमने जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया है, जो अब विकास का एक लॉन्चपैड बन चुका है. लेकिन वीजा समझौता इस यात्रा का हिस्सा नहीं है. ब्रिटेन की आव्रजन नीतियां सख्त रहेंगी.

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ले सकते हैं हिस्सा

संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी और कीर स्टार्मर मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भाग ले सकते हैं. इस मंच पर दोनों नेता दुनियाभर के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं.