मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत, जानें क्यों खास है प्रधानमंत्री की यह यात्रा

PM Modi Maldives Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दो दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचे. वे माले के वेलाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे. वहाँ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका स्वागत किया. पारंपरिक गीत-संगीत और 'वंदे मातरम' के नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत हुआ. प्रधानमंत्री को मिले इस शानदार स्वागत से दोनों देशों के बीच बढ़ते मधुर संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव का पता चलता है.

पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के न्योते पर मालदीव गए हैं. वे वहाँ देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. यह एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है, जो दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों को दिखाता है. आपको बता दें कि भारत उन पहले देशों में से था, जिन्होंने 1965 में मालदीव की आज़ादी को मान्यता दी और राजनयिक संबंध बनाए थे.

यह पीएम मोदी का इस दक्षिण एशियाई देश का तीसरा दौरा है. खास बात यह है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली मालदीव यात्रा है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू मिलकर इस बात की समीक्षा करेंगे कि अक्टूबर 2024 में बनी 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी' को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है.

Landed in Malé. Deeply touched by the gesture of President Muizzu to come to the airport to welcome me. I am confident that India-Maldives friendship will scale new heights of progress in the times to come.@MMuizzu pic.twitter.com/GGzSTDENsE

— Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2025