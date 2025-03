Attack on Electricity Workers: अवैध बिजली के कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों और अधिकारी पर लोगों ने किया हमला, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना (Watch Video)

शिवपुरी, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक घटना सामने आई है. जहांपर बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है कि शिवपुरी के फतेहपुर क्षेत्र में बिजली कर्मी और अधिकारी गए हुए थे. इस दौरान कई जगहों पर अवैध कनेक्शन थे. जिसके कारण अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने कनेक्शन काट दिए.

इस बात से गुस्साएं लोगों ने इनपर हमला बोल दिया और इनके साथ मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस दौरान जूनियर महिला इंजिनियर भी मौजूद थी.ये भी पढ़े:VIDEO: सहारनपुर जिले में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट, लाइनमैन को सीढ़ी से गिराने की कोशिश, लंढोरा गुर्जर गांव का वीडियो आया सामने

बिजली कर्मियों के साथ मारपीट

#WATCH | MP: Electricity Department Officials Attacked With Sticks, Stones After They Removed Illegal Power Connections In Shivpuri#MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/T3dz4OHz88

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) March 8, 2025