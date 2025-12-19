Patna School Timings Changed: पटना में ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, 25 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे सभी स्कूल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Patna School Timings Changed: उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान के बीच आम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना जिला अधिकारी ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है. आदेश के अनुसार आज यानी 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पटना जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही संचालित होंगे.

परीक्षाओं से संबंधित कक्षाओं में बदलाव नहीं

हालाँकि, नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं अपने पुराने निर्धारित समय पर ही चलेंगी, उन पर नए समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 19: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD से लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली में भी ठंड का कहर

उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड, शीतलहर, घना कोहरा और कम होती दृश्यता के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है. बिहार के साथ-साथ दिल्ली में भी गुरुवार को घने कोहरे की चादर छाई रही, जिसके साथ प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई। लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 50% वर्क-फ्रॉम-होम नीति लागू करने की घोषणा की.

ट्रेनों पर भी दिखा असर

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रभाव और भी स्पष्ट है. कानपुर में ट्रेनों के समय में भारी देरी दर्ज की गई. एक यात्री ने बताया कि उसकी ट्रेन सुबह 8 बजे आने वाली थी, लेकिन अब 11 बजे तक पहुंचने की संभावना है.

इन शहरों में छाया घना कोहरा

प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई शहर घने कोहरे की चपेट में रहे, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिखाई दिए. वहीं आगरा में ताजमहल घने कोहरे में पूरी तरह छिप गया, जिससे पर्यटकों को भी परेशानी हुई

IMD का पूर्वानुमान

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार फिलहाल यह ठंड और शीतलहर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. अनुमान है कि यह ठंड अगले महीने तक जारी रह सकती है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और प्रशासनिक दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.