Mumbai Local Train: लोकल के रिजर्व्ड कोच में भी विकलांग को नहीं चढ़ने दे रहे है सामान्य यात्री, मुंबई का वीडियो आया सामने, लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी; VIDEO

Credit-(X,@mumbaimatterz)

Mumbai Local Train: मुंबई (Mumbai) में लोकल ट्रेनों (Local Trains) में शाम के समय और सुबह के समय काफी भीड़ होती है. इस भीड़ की वजह से लोग रोजाना नियमों को ताक पर रखकर सफर करते है. ट्रेन में विकलांग (Handicap) और कैंसर पीड़ित (Cancer Sufferer) और गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के लिए एक कोच रिजर्व्ड होता है.लेकिन लोग इन कोच में भी सफर करते है. जिसके कारण इन कोचेस में इतनी भीड़ हो जाती है की जिनके लिए ये कोच रिजर्व्ड होता है और उन्हें भी भीतर जाने की जगह नहीं मिलती. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की सामान्य लोकल ट्रेन के यात्री भी इस कोच में घुस रहे है, जिसके कारण एक एक विकलांग युवकअंदर नहीं घुस पाता. काफी मुश्किलों के बाद ये दिव्यांग (Handicapped) अंदर घुस पाया.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे और आरपीएफ पुलिस (RPF Police) पर नाराजगी जताई है और इन कोचेस में सफर करनेवाले सामान्य यात्रियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @mumbaimatterz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: मुंबई लोकल में भीड़ कम करने के लिए ऑफिस टाइम बदलने पर विचार; प्रताप सरनाईक

सामान्य यात्री दिव्यांग कोच में घुसे

#Mumbai#MumbaiLocal Watch the Challenge for a Visually Challenged Commuter to board a Divyangjan coach (reserved exclusively for physically challenged/Cancer patients /pregnant women) of a @Central_Railway Local train amidst a crowd of able bodied commuters during peak hours.… pic.twitter.com/0W2195KDKE — मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) September 16, 2025

रोजाना सामान्य यात्री करते है सफर

बता दें की शाम के समय घर जाने की जल्दबाजी और सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी के कारण लोग इन रिजर्व्ड कोच (Reserved Coach) में सफर करते है. किसी भी तरह की कार्रवाई इनपर आरपीएफ और रेलवे पुलिस की ओर से नहीं की जाती.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

इस वीडियो (Video) के सामने आने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे है.लोगों का कहना है की रोजाना इसी तरह से आम यात्री विकलांग लोगों के कोच में सफर करते है और आरपीएफ पुलिस भी केवल देखने का काम करती है. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की है. जिससे की विकलांग लोगों को सफर करने में परेशानी न हो.