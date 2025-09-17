Mumbai Local Train: लोकल के रिजर्व्ड कोच में भी विकलांग को नहीं चढ़ने दे रहे है सामान्य यात्री, मुंबई का वीडियो आया सामने, लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी; VIDEO
Mumbai Local Train: मुंबई (Mumbai) में लोकल ट्रेनों (Local Trains) में शाम के समय और सुबह के समय काफी भीड़ होती है. इस भीड़ की वजह से लोग रोजाना नियमों को ताक पर रखकर सफर करते है. ट्रेन में विकलांग (Handicap) और कैंसर पीड़ित (Cancer Sufferer) और गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के लिए एक कोच रिजर्व्ड होता है.लेकिन लोग इन कोच में भी सफर करते है. जिसके कारण इन कोचेस में इतनी भीड़ हो जाती है की जिनके लिए ये कोच रिजर्व्ड होता है और उन्हें भी भीतर जाने की जगह नहीं मिलती. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की सामान्य लोकल ट्रेन के यात्री भी इस कोच में घुस रहे है, जिसके कारण एक एक विकलांग युवकअंदर नहीं घुस पाता. काफी मुश्किलों के बाद ये दिव्यांग (Handicapped) अंदर घुस पाया.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे और आरपीएफ पुलिस (RPF Police) पर नाराजगी जताई है और इन कोचेस में सफर करनेवाले सामान्य यात्रियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @mumbaimatterz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: मुंबई लोकल में भीड़ कम करने के लिए ऑफिस टाइम बदलने पर विचार; प्रताप सरनाईक

सामान्य यात्री दिव्यांग कोच में घुसे

रोजाना सामान्य यात्री करते है सफर

बता दें की शाम के समय घर जाने की जल्दबाजी और सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी के कारण लोग इन रिजर्व्ड कोच (Reserved Coach) में सफर करते है. किसी भी तरह की कार्रवाई इनपर आरपीएफ और रेलवे पुलिस की ओर से नहीं की जाती.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

इस वीडियो (Video) के सामने आने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे है.लोगों का कहना है की रोजाना इसी तरह से आम यात्री विकलांग लोगों के कोच में सफर करते है और आरपीएफ पुलिस भी केवल देखने का काम करती है. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की है. जिससे की विकलांग लोगों को सफर करने में परेशानी न हो.

 